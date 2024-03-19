Принцесса Анна в бирюзовом пальто, а герцогиня Софи в платье с цветами: родственницы короля на приеме во дворце

Принцесса Анна и герцогиня Эдинбургская Софи собрались на приеме в Букингемском дворце в Лондоне.

73-летняя королевская принцесса и 59-летняя герцогиня приветствовали гостей на приеме в честь ветеранов корейской войны, который они устроили от имени короля Чарльза III.

Сам монарх также утром поприветствовал всех, кто собрался в Букингемском дворце, после чего был замечен фотографами по пути в Кларенс-хаус.

Фотографиями поделились в Instagram.

(листайте фото вправо)

"Король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70 лет со дня подписания перемирия, положившего конец конфликту.

60 000 людей со всей Британии и Содружества приняли участие в войне, 1100 человек погибли.

Позже сегодня во дворце будет прием королевской принцессы и герцогини Эдинбургской от имени Его Величества в честь годовщины "Забытой войны"", - гласило сообщение.

Принцесса Анна сегодня была в бирюзовом платье, серьгах-висюльках с жемчужинами, также у нее на шее было жемчужное колье из трех нитей, а на груди брошка в виде сердца. Принцесса собрала волосы в прическу, накрасила губы яркой помадой и дополнила образ лаковой сумкой, которую держала под мышкой.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская надела платье цвета морской волны с мелким цветочным принтом, была в серьгах-висюльках с желтыми камнями и несколько разных браслетов надела на запястье. Волосы Софи собрала заколкой и сделала макияж.

Принцесса Анна и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

А буквально на днях принцесса Анна посещала Дублин, где побывала на чемпионате по регби.

Читайте также: