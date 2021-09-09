Принцесса Анна в желтом жакете, а графиня Софи - в юбке плисе: королевские особы посетили выставку

Королевская принцесса Анна не переставала много работать и летом, но осенью ее график стал еще более насыщенным.
71-летняя дочь королевы Елизаветы II вместе с графиней Уэссекской Софи посетили выставку Westmorland County Show в Круклендс, Камбрия.
Принцесса надела желтый жакет поверх платья в цветочный принт, пришпилили к нему золотую брошку, надела золотые серьги и украшение на шею. Анна сделала свою любимую прическу и нанесла немного макияжа на лицо, акцентировав внимание на губах. На плече у Ее Высочества висела небольшая сумка на цепочке.
Графиня Софи надела розовую блузу с рюшами на горловине, белую юбку-плисе и жакет в крупную клетку. Под мышкой у Софи был темно-зеленый клатч, в ушах – золотые серьги, а волосы она собрала широкой резинкой.
Обе королевские особы, судя по фото, прекрасно проводили время, они много улыбались и общались с присутствующими гостями.
Читайте также: Вся в комуфляже: графиня Уэссекская Софи на новом королевском мероприятии