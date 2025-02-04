Принцесса Анна воспроизвела свой образ 50-летней давности: как он выглядит

Королевская принцесса и дочь покойной королевы Елизаветы II – приверженец устойчивого развития, как и ее брат король Чарльз III.
В выходные принцесса Анна посетила стадион "Мюррейфилд" в Эдинбурге, поддержав сборную Шотландского союза регби на матче шести наций Шотландия — Италия.
На спортивном мероприятии она была одета в элегантное короткое пальто в клетку темно-синего цвета и широкие брюки того же цвета. Этот наряд Анны был очень похож на тот, который принцесса носила более пяти десятилетий назад в 1970-м.
Пальто принцессы почти идентично тому, которое надевала тогда 19-летняя Анна. Это видно на снимке Анны и ее брата Чарльза, сделанном в феврале 1970 года на территории Сандрингемского дворца перед поездкой в Австралию и Новую Зеландию.
Напомним, ранее мы показывали вам образ, как принцесса Анна появилась на банкете в платье, которое носила 37 лет назад.
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