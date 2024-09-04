Принцесса Беатрикс посетила открытие памятника своей матери королевы Юлианы

Нидерландская принцесса Беатрикс посетила открытие статуи своей покойной матери королевы Юлианы в Гааге.
Юлиана правила в Нидерландах с 4 сентября 1948 года по 30 апреля 1980 года и отреклась от престола в пользу своей дочери принцессы Беатрикс. Она сделала это в свой день рождения – 30 апреля, в день, когда ей исполнился 71 год. Еще с десяток лет после отречения экс-королева занималась благотворительностью.
К сожалению, с середины 90-х ее здоровье ухудшилось, и у нее началось прогрессирующее слабоумие. Юлиана больше не появлялась на публике. По распоряжению врачей королевской семьи она находилась под круглосуточным уходом.
Умерла Юлиана 20 марта 2004 года во сне, во дворце Сустдейк от осложнений после пневмонии. Ей было 94 года. Похоронена она рядом с матерью в королевском склепе на кладбище Ньивекерк в Делфте.
86-летняя принцесса Беатрикс была старшей дочерью королевы Юлианы. Она взошла на престол 30 апреля 1980 года и правила до 30 апреля 2013 года. Ее царствование стало третьим последовательным женским царствованием в истории королевства с 1890 года (на протяжении XX века в Нидерландах царствовали только женщины).
В 2013 году королем Нидерландов стал ее старший сын принц Виллем-Александр, он правит и ныне. А вот когда король отречется от трона или умрет, то правление в Нидерландах снова перейдет в руки женщины – его старшей дочери принцессы Катарины-Амалии.
Читайте также:
- Красавица с роскошными волосами: принцесса Алексия с родителями - королем и королевой - появилась на гонках
- Принцесса Алексия переезжает из Нидерландов: дочь королевы Максимы будет учиться в другой стране
- Что означают имена нидерландских принцесс: Амалия, Алексия и Ариана