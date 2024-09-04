Принцесса Беатрикс посетила открытие памятника своей матери королевы Юлианы

Юлиана правила в Нидерландах с 4 сентября 1948 года по 30 апреля 1980 года и отреклась от престола в пользу своей дочери принцессы Беатрикс. Она сделала это в свой день рождения – 30 апреля, в день, когда ей исполнился 71 год. Еще с десяток лет после отречения экс-королева занималась благотворительностью.

К сожалению, с середины 90-х ее здоровье ухудшилось, и у нее началось прогрессирующее слабоумие. Юлиана больше не появлялась на публике. По распоряжению врачей королевской семьи она находилась под круглосуточным уходом.

Принцесса Беатрикс на открытии памятника королевы Юлианы / Фото: Getty Images

Умерла Юлиана 20 марта 2004 года во сне, во дворце Сустдейк от осложнений после пневмонии. Ей было 94 года. Похоронена она рядом с матерью в королевском склепе на кладбище Ньивекерк в Делфте.

86-летняя принцесса Беатрикс была старшей дочерью королевы Юлианы. Она взошла на престол 30 апреля 1980 года и правила до 30 апреля 2013 года. Ее царствование стало третьим последовательным женским царствованием в истории королевства с 1890 года (на протяжении XX века в Нидерландах царствовали только женщины).

Принцесса Беатрикс / Фото: Getty Images

В 2013 году королем Нидерландов стал ее старший сын принц Виллем-Александр, он правит и ныне. А вот когда король отречется от трона или умрет, то правление в Нидерландах снова перейдет в руки женщины – его старшей дочери принцессы Катарины-Амалии.

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