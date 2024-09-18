Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци празднуют трехлетие дочери Сиенны

Дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци – Сиенне – сегодня исполняется три года.

Девочка родилась 18 сентября 2021 года, но ее фотографии практически не публикуются в соцсетях и на официальных королевских мероприятиях Сиенна не появляется.

Что же мы знаем о девочке?

Сиенна происходит из смеси британской и итальянской знати. По материнской линии она является внучкой принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской и правнучкой покойной королевы Елизаветы II.

Ее отец, Эдоардо Мапелли Моцци, приносит в семью свою собственную долю дворянства. Будучи потомком итальянской семьи Мапелли-Моцци, Эдоардо носит титул графа, что означает, что Сиенна также имеет итальянское дворянство в своей родословной.

Ее назвали Сиенной, так как родители хотели, чтобы имя девочки начиналось с буквы S, в честь ее бабушки Сары. Второе имя малышки - Элизабет - имеет нежную связь с ее прабабушкой, королевой Елизаветой II. Объявили имя лишь через 13 дней после рождения ребенка, она появилась на свет 18 сентября 2021 года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Воспитывают своего первенца Беатрис и Эдоардо в основном вдали от глаз общественности. В соцсетях есть очень мало фотографий Сиенны и нет ни одной официально представленной семьей или дворцом.

Таким фото в прошлом году в честь дня рождения дочери поделился ее отец Эдоардо.

У Сиенны есть старший сводный брат Кристофер от предыдущих отношений Эдоардо с Дарой Хуанг. Мальчик часто появляется с Эдо и Беатрис на публичных мероприятиях и, скорее всего, это связано с тем, что он старше. Его мама как-то в интервью рассказала, какая мачеха Беатрис и очень хвалила ее.

Принцесса Беатрис, Кристофер и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

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