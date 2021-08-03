Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци решили уехать из Лондона

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци ждут первенца грядущей осенью.

В прессе появилась информация о том, что принцесса и ее муж планируют переезжать за город и присматривают себе новый дом в Котсуолде, который находится недалеко от Лондона.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моции намерены переехать в дом стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов в Оксфордшире перед рождением своего первого ребенка. Предполагается, что королевская чета приобрела собственность недалеко от дворца Бленхейм, пишет express.co.uk.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

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Переехав из Лондона в загородный дом, принцесса Беатрис сможет быть не на глазах у папарацци и вести непринужденный образ жизни. В доме будет теннисный корт, бассейн и место для вечеринок. Очевидно, что пара собирается иногда приглашать в дом гостей.

В прошлом месяце Беатрис и Эдоардо отметили первую годовщину со дня своей свадьбы. Известно, что вместе они летали в Нью-Йорк, где у принцессы было запланировано мероприятие. Эдоардо сопровождал беременную супругу в поездке.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / Getty Images

Пол ребенка пары пока не известен, но ранее мы рассказывали, что принцесса Йоркская была в бешенстве, когда узнала, что Меган Маркл и принц Гарри назвали свою дочь, которая появилась на свет в июне 2021 года – Лилибет. Беатрис с детства мечтала о дочери, и о том, что именно так назовет свою малышку. Очевидно, что ей очень хочется именно девочку.

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