Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо крестили дочь: тайная церемония состоялась в особый день

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо крестили дочь: тайная церемония состоялась в особый день

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци стали родителями в сентябре 2021 года. А в минувшую пятницу на тайной церемонии крестили малышку Сиенну.

Семейное мероприятие прошло 29 апреля, в Королевской часовне во дворце Сент-Джеймс на частной церемонии. В этот день в британской королевской семье отмечали еще один знаковый день – 11-летие со дня свадьбы принца Уильяма и герцогини Кэтрин.

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К сожалению, ни одной фото с крестины Сиенны опубликовано не было, поскольку Беатрис и Эдоардо держат свою дочь вдали от внимания публики.

Точно известно, что среди гостей на церемонии присутствовал отец Беатрис – принц Эндрю (фотографии, как герцог Йоркский покидал часовню были опубликованы на Daily Mail), а также присутствовала мать – Сара Фергюсон и младшая сестра – принцесса Евгения. Королева Елизавета II, скорее всего, не приехала на крестины, поскольку испытывает трудности с мобильностью. Сама монарх, напомним, в прошлом месяце отпраздновала 96-летие.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Associated Press

Напомним, сестра Беатрис – принцесса Евгения крестила сына Августа в ноябре вместе с сыном Зары Тиндалл – Лукасом, и многие задавались вопросом почему Беатрис не захотела в тот день крестить и свою дочь. Но Сиенне в то время было всего два месяца, и вполне вероятно, что Беатрис хотела подождать еще немного.

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