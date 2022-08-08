Принцесса Беатрис нарушила на свадьбе традицию, которой строго придерживались Кейт и Меган

Сегодня у принцессы Беатрис день рождения, ей исполняется 34 года.

Мы уже вспоминали, как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци. А после родов она еще и заметно похудела.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

Беатрис вышла замуж 17 июля 2020 года на частной церемонии в Королевской часовне Всех Святых в Королевской Ложе в Виндзоре в присутствии королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Стало известно, что Беатрис стала одной из тех королевских невест, которые нарушили традиции перед свадьбой. Как пишет Express, ночь перед свадьбой принцесса и ее жених Эдо провели не порознь, как это полагается жениху и невесте, в двух разных отелях или домах, а находились вместе. Вероятно, это произошло потому, что они поженились в разгар пандемии коронавируса и они соблюдали правила социального дистанцирования.

Принцесса Беатрис и Эдоардо / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что, к примеру, герцогиня Кембриджская в ночь перед свадьбой с принцем Уильямом останавливалась в отеле Goring вместе со своей мамой Кэрол и сестрой Пиппой. Говорят, это один из любимых отелей королевы Елизаветы II.

А Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри провела ночь в Cliveden House Hotel с видом на Темзу. Невесте составила компанию ее мать - Дориа Рэглэнд.

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