Принцесса Беатрис озвучила милое прозвище своей дочери Сиенны

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци еще не показывали фотографий своей 3-месячной дочери, но рассекретили, как называют ее дома.

Принцесса Беатрис раскрыла "сладкое" прозвище своей дочери Сиенны в рукописной благодарственной открытке. Один из пользователей Twitter поделился заметкой, к которой прилагалось изображение следов стоп королевского младенца, а в подписи было от руки написано:

"Большое спасибо, что подумали о нас в это замечательное и особенное время. Мы так счастливы были приветствовать этого маленького человека в нашей семье. Она маленькая рок-звезда! С любовью, Беатрис, Эдо, Вольфи и Сиенна", - написала Беатрис.

How delightful. A lovely thank you from Princess Beatrice and Edo on their daughter Sienna #Royalreply #PrincessBeatrice pic.twitter.com/BcLTr8rZ2L — Nicolette (@Nico_Bloom) January 13, 2022

Напомним, 33-летняя принцесса и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци родили своего первого ребенка 18 сентября 2021 года в больнице Челси в Вестминстере. Полное имя малышки - Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци, второе имя было выбрано в честь бабушки Беатрис - королевы Елизаветы II. Девочка является 12-й правнучкой монарха и в настоящее время занимает 11-е место в очереди на престол.

Принцесса Беатрис с мужем Эдо / Getty Images

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