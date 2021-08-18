Принцесса Беатрис поделилась неизвестным ранее фактом о своем муже Эдоардо

Недавно принцесса Йоркская Беатрис побеседовала с редактором Джованной Флетчер по Zoom и рассказала много интересного о своей жизни.

В этой беседе дамы много разговаривали о дислексии, от которой, как известно, принцесса Беатрис страдает с детства. Ей поставили диагноз в возрасте 7 лет. Беатрис неожиданно рассказала, что ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци также дислексик.

В качестве покровителя благотворительной организации Helen Arkell Dyslexia Charity в беседе, которую подробно описывал журнал Hello!, принцесса Йоркская отметила, что будет рада, если у их с Эдоардо детей также будет дислексия.

Принцесса Беатрис / Associated Press

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"Честно говоря, что вдохновило меня так говорить о дислексии, так это то, что я действительно хочу изменить повествование о диагнозе. Мне очень повезло, что, когда мне впервые сказали, что у меня дислексия, ни один человек вокруг меня не заставил меня почувствовать, что я какая-то не такая, как остальные дети. Это всегда было о движении вперед, о том, чему нужно научиться, но никогда не говорили, что я чего-то не могу. И это действительно очень важно для меня. Я нахожу очень вдохновляющим каждый день говорить об этом. Потому что, если вы можете просто изменить одну маленькую мысль в чьей-то голове, то вы сделали великое дело", - говорит принцесса.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Getty Images

Также поклонники Беатрис после выхода этого видео начали говорить о том, что принцесса открыто заявила в разговоре о том, что они с Эдоардо планируют не останавливаться на одном ребенке. В августе Беатрис исполнилось 33 года, она также рассекретила, что их первенец появится на свет в октябре.

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Помолвка принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци (6 фото)

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