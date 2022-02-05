Принцесса Беатрис прислала трогательную открытку поклоннице

Принцесса Беатрис родила ребенка в сентябре 2021 года, но до сих пор получает подарки от королевских поклонников.

Так владелец магазина The Little Cardi Shop отправила в подарок для малышки Сиенны кардиган, и ей пришел ответ-благодарность, написанный собственноручно принцессой Беатрис. Владелица магазина опубликовала открытку в Instagram. На карточке также был изображено отпечаток ног малышки Сиенны, а рядом написано:

"Большое спасибо за то, что прислали самые невероятные кардиганы для Сиенны. Ей так повезло, что у нее есть возможность носить что-то такое особенное и продуманное. Большое вам спасибо за то, что подумали о нас", - написала Беатрис, а в подписи отметила себя, своего мужа Эдоардо, пасынка Вульфи и дочь Сиенну.

Владелица магазина опубликовала открытку в Instagram и написала: "Я была так рада получить это по почте сегодня утром, рукописное письмо от Ее Королевского Высочества принцессы Беатрис фотокарточкой ножек ее дочери Сиенны".

Напомним, маленькой Сиенне в феврале исполнится пять месяцев. Вместе со своими родителями девочка уже путешествовала в этом году в Швейцарию.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Getty Images

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