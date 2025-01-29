Принцесса Беатрис родила второго ребенка: дворец поделился первым фото младенца

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци во второй раз стали родителями. У них родилась вторая дочь.

Новостью поделились в Instagram британской королевской семьи, опубликовав первое фото новорожденной Афины.

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

"Ее Королевское Высочество Принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном рождении их дочери, Афины Элизабет Роуз Мапелли-Моцци, которая родилась в среду, 22 января, в 12:57 дня.

Ребенок родился весом 4 фунта и 5 унций.

Король и королева, а также другие члены королевской семьи были проинформированы и в восторге от этой новости.

Принцесса Беатрис и г-н Мапелли Моцци хотели бы поблагодарить весь персонал больницы за их прекрасную заботу.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Ее Королевское Высочество и ее дочь здоровы и чувствуют себя хорошо, и семья с удовольствием проводит время со старшими братьями и сестрами Афины, Вольфи и Сиенной", - говорится в сообщении дворца.

Маленькая Афина родилась на месяц раньше предполагаемого срока, ранее сообщалось, что Беатрис должна родить в начале весны.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

Напомним, первую дочь принцесса Беатрис родила 18 сентября 2021 года, ее назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.

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