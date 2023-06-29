Принцесса Беатрис с мужем Эдо посетили фестиваль и попали под прицел фотографов

Супругов запечатлели папарацци в компании друзей, когда они тепло друг друга приветствовали.

Принцесса Беатрис была в черной блузке с объемными рукавами и короткой юбке, через плечо у нее висела сумка на ремешке-цепочке, а обута она была в кроссовки Adidas. Волосы Беа были собраны в пучок сзади.

Принцесса Беатрис с мужемЭдоардо Мапелли-Моцци и друзьями / Фото: Getty Images

Ее муж Эдо был синей рубашке, черных джинсах и тоже в кроссовках, а на голове у него была бейсболка.

Дочь пары Сиенна, вероятно, осталась дома с няней, пока ее родители решили немного отдохнуть на музыкальном фестивале.

Принцесса Беатрис с мужемЭдоардо Мапелли-Моцци и друзьями / Фото: Getty Images

Напомним, во время фестиваля произошел еще один забавный момент связанный с членами британской королевской семьи. Речь шла о принце Луи Уэльском, младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских. Его фото, которое было сделано в рамках Trooping the Colour королевы Елизаветы II в июне 2022 года, напечатали на большом флаге, который кто-то из гостей поднял в толпе на фестивале.

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