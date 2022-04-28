Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо посетили Швецию с особым визитом

Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци отправились в Швецию, где встретились с принцем Карлом Филиппом и его супругой принцессой Софией.

Королевская четверка посетила открытие Всемирной ассамблеи дислексии. Снимок с мероприятия был размещен в официальном аккаунте шведской королевской семьи в Instagram. Принцесса Беатрис надела на встречу платье бренда Zimmermann в цветочный принт, а ее муж Эдоардо был как всегда элегантен в темно-синем костюме.

Принцесса София также была в платье в цветочный принт от бренда by Malina и в туфлях на каблуках. А волосы уложила красивыми локонами.

"Всемирная ассамблея дислексии скоро начнется здесь, в Королевском дворце. @prinsparetstiftelse в партнерстве с @madebydyslexia приглашает актеров со всего общества работать над созданием более инклюзивного общества для людей с дислексией. Особая благодарность Ее Королевскому Высочеству принцессе Беатрис, давней активистке борьбы с дислексией, и ее мужу Эдоардо за то, что присоединился к нам", - гласит подпись под снимком, на котором запечатлены королевские особы.

Отметим, это первая рабочая поездка такого формата принцессы Беатрис с мужем Эдоардо. Событие очень важно для обоих королевских семей, так как и Беатрис, и шведский принц Карл Филипп страдали дислексией. На мероприятии также присутствовала мать шведского принца - королева Сильвия.

Принц Карл Филипп, Эдоардо Мапелли-Моцци, королева Сильвия, принцесса Беатрис и принцесса София / Getty Images

На собрании благотворительная организация Made By Dyslexia призывает к крупномасштабным изменениям в том, как с этим заболеванием обращаются в школах и на рабочих местах.

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