Поделилась откровением: принцесса Беатрис сделала шокирующее заявление о своей юности

В юные годы принцесса Йоркская была не такая стройная, как сегодня и часто подвергалась критике со стороны прессы в свою адрес.

Принцесса Беатрис вместе со своей сестрой Евгенией и их матерью Сарой, герцогиней Йоркской, все столкнулись с общественным вниманием из-за своего веса. Беатрис открыто обсуждала давление взросления в центре внимания.

В подкасте Palace Confidential Ребекка Инглиш, королевский редактор Daily Mail, рассказала о трогательном эпизоде, в котором Беатриса откровенно рассказала о влиянии этой критики.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

"В то время ее много критиковали из-за ее веса на публике, и она говорила мне об этом и о том, как это ее мучило. Это было трудно и это нельзя недооценивать", - рассказала Ребекка, пишет express.co.uk

В интервью Variety Беатрис рассказала о том, как ей удалось превратить невзгоды в силу, размышляя о своем пути борьбы с негативными замечаниями о ее внешности и одежде.

"Мой опыт был связан с тем, как я росла и жила очень публичной жизнью и жила в чрезмерно открытой среде.

Принцесса Беатрис в детстве / Фото: Getty Images

Фигура Беатрис начала заметно меняться в 2010 году, когда она готовилась к Лондонскому марафону. Она организовала фитнес-режим, чтобы поддерживать свой здоровый образ жизни, который включает в себя упражнения, много воды и много фруктов и овощей. У нее также есть фитнес-тренер, который помогает принцессе поддерживать форму.

"Мы тренируемся в любую погоду, и она никогда не отменяет тренировки — она очень целеустремленная", - говорит тренер принцессы.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

В начале этого года Беатрис стала мамой во второй раз. Она очень быстро вернулась в дородовую форму. А ее стиль с момента замужества в 2020 году претерпел грандиозных перемен.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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