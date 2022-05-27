Принцесса Беатрис выбрала красивый образ для мероприятия в Лондоне

Принцесса Йоркская Беатрис стала чаще появляться на публичных мероприятиях.

На днях принцесса посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце. В этом году в садах снова принимают гостей, впервые за два года пандемии коронавируса. Вместе с Беатрис мероприятие также посетили герцог и герцогиня Кембриджские, граф и графиня Уэссекские, герцог и герцогиня Глостерские. Беатрис выглядела потрясающе в оригинальном платье от бренда Self-Portrait.

Герцог и герцогиня Кембриджские, граф и графиня Уэссекские, принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Днем позже принцесса Йоркская посетила ужин, организованный в честь открытия нового магазина Alice + olivia by Stacey Bendet на Брутон-стрит, в Лондоне.

На мероприятие молодая мама приехала в твидовом костюме от этого же бренда, дополнив образ синими туфлями-лодочками на каблуках и с золотыми вставками и маленьким черным клатчем. Также принцесса покрасила волосы в более рыжие оттенок, ей очень к лицу.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Еще ранее принцесса вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посещала выставку цветов в Челси, там же присутствовала и Ее Величество королева.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Associated Press

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