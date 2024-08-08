Принцесса Беатрис Йоркская: интересные факты о внучке королевы Елизаветы II

Принцесса Йоркская Беатрис сегодня отмечает 36-летие. Она является старшей дочерью Сары Йоркской и принца Эндрю и женой итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. Сегодня рассказываем вам самые интересные факты о королевской особе.

1. Беатрис родилась 8 августа 1988 года и стала первым ребенком Сары, герцогини Йоркской и принц Эндрю, герцога Йоркского (любимого сына королевы Елизаветы II). Ее полный титул — Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис Элизабет Мэри Йоркская.

Маленькая принцесса Беатрис со своими родителями Сарой и Эндрю / Фото: Associated Press

2. Ее хотели назвать совсем другим именем. Традиционно члены королевской семьи сначала сообщают правящему монарху о выборе имени для своего ребенка в надежде одобрения. Эндрю и Сара хотели, чтобы их дочь назвали принцессой Аннабель, но королева Елизавета II не одобрила этот вариант. Так девочка получила имя Беатрис Элизабет Мэри, о чем было официально объявлено спустя две недели после ее рождения.

3. На момент рождения Беатрис была пятой в очереди на престол, а сейчас занимает девятое место.

4. Когда Беатрис было 7 лет ее родители развелись. Им удалось договориться о совместной опеке над двумя дочерьми (Беатрис и ее младшей сестре Евгении). А после их развода королева Елизавета II предоставила ее родителям 1,4 миллиона фунтов стерлингов для создания трастового фонда для дочерей.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

5. В возрасте семи лет принцессе поставили диагноз дислексия. Публично она рассказала о нем в 2005 году, когда ей было 17 лет.

6. Училась девочка в независимой школе Upton House в Виндзоре, затем в независимой школе Coworth Park и в школе St George's School в Аскоте. Она была старостой в одном из классов и пела в хоре.

7. Принцесса Беатрис окончила Лондонский университет и получила степень по истории и истории идей в колледже Голдсмит.

8. Она участвует в различных благотворительных начинаниях и является покровителем нескольких организаций.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

9. В 2024 году принцесса Беатрис была названа самой стильной королевской особой. Примечательно, что ранее образы Беатрис часто подвергались критике.

10. Принцесса любит активный отдых и известна своей любовью к лыжам, пешим прогулкам и другим видам отдыха на свежем воздухе.

11. В 2020 году она вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци, их тайная свадьба состоялась в самый разгар коронавируса.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

12. В сентябре 2021 года Беастрис первые стала мамой и родила дочь, которую назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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