В прессе много спекулируют на тему, а была бы принцесса Диана довольна выбором ее сыновей. Ее подруга Сара Фергюсон однажды заявила, что абсолютно точно принцесса Уэльская поддерживала бы выбор Уильяма и Гарри. Но королевский фотограф с этим мнением не согласен.
Фотограф Джон Суоннелл утверждает, что принцесса Диана не была бы поклонницей Меган Маркл. Он уверен, что принцесса бы подумала, что Меган "украла" принца Гарри в буквальном смысле слова. Ведь много кто уверен, что, если бы не Меган, принц бы никогда не покинул королевскую семью. Он бы даже не думал об этом.
Как пишет Daily Mail, фотограф уверен, что герцогиня Сассекская превратила Гарри в марионетку, утверждая, что у нее были свои "планы", когда она присоединилась к королевской семье. Помощники Меган также рассказывали, что герцогиня хотела быть отвергнутой.
"Я не думаю, что она ей понравилась бы, потому что она бы подумала, что Меган украла ее сына, - сказал господин Суоннелл The Daily Mail в отеле Brown's, в Мейфэре. - Он теперь как марионетка".
75-летний фотограф убежден, что бывшая звезда "Форс-мажоров" Меган Маркл была полна решимости встретить будущего мужа в этой стране. В СМИ также есть разные конспирологические теории, которые рассказывают о том, что Меган действительно охотилась за принцем.
"Она была малоизвестной актрисой, и у нее появилась возможность, и она ею воспользовалась, как и любой другой человек. Но она очень умная женщина, это точно", - говорит фотограф.
Гарри и Меган познакомились в 2016 году, говорят, это было тайное свидание. Но, согласно другой информации, свидание было тщательно спланировано Меган. Уже через год в ноябре 2017-го пара объявила о своей помолвке, а в мае 2018-го сыграла свадьбу. Через два года Сассекские объявили, что больше не хотят выполнять королевские обязанности и с позволения королевы, покинули семью и переехали в США. Последнее желание королевы так и не исполнилось - она хотела, чтобы пара вернулась в семью.
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