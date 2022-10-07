Принцесса Диана была бы не в восторге от Меган: королевский фотограф поразмышлял о выборе Гарри

В прессе много спекулируют на тему, а была бы принцесса Диана довольна выбором ее сыновей. Ее подруга Сара Фергюсон однажды заявила, что абсолютно точно принцесса Уэльская поддерживала бы выбор Уильяма и Гарри. Но королевский фотограф с этим мнением не согласен.

Фотограф Джон Суоннелл утверждает, что принцесса Диана не была бы поклонницей Меган Маркл. Он уверен, что принцесса бы подумала, что Меган "украла" принца Гарри в буквальном смысле слова. Ведь много кто уверен, что, если бы не Меган, принц бы никогда не покинул королевскую семью. Он бы даже не думал об этом.

Принцесса Диана и принц Гарри / Фото: Associated Press

Как пишет Daily Mail, фотограф уверен, что герцогиня Сассекская превратила Гарри в марионетку, утверждая, что у нее были свои "планы", когда она присоединилась к королевской семье. Помощники Меган также рассказывали, что герцогиня хотела быть отвергнутой.

"Я не думаю, что она ей понравилась бы, потому что она бы подумала, что Меган украла ее сына, - сказал господин Суоннелл The Daily Mail в отеле Brown's, в Мейфэре. - Он теперь как марионетка".

75-летний фотограф убежден, что бывшая звезда "Форс-мажоров" Меган Маркл была полна решимости встретить будущего мужа в этой стране. В СМИ также есть разные конспирологические теории, которые рассказывают о том, что Меган действительно охотилась за принцем.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями / Фото: Getty Images

Также читайте И тут всех поводили за нос: Меган и Гарри скрыли от публики истинную дату своей помолвки

"Она была малоизвестной актрисой, и у нее появилась возможность, и она ею воспользовалась, как и любой другой человек. Но она очень умная женщина, это точно", - говорит фотограф.

Гарри и Меган познакомились в 2016 году, говорят, это было тайное свидание. Но, согласно другой информации, свидание было тщательно спланировано Меган. Уже через год в ноябре 2017-го пара объявила о своей помолвке, а в мае 2018-го сыграла свадьбу. Через два года Сассекские объявили, что больше не хотят выполнять королевские обязанности и с позволения королевы, покинули семью и переехали в США. Последнее желание королевы так и не исполнилось - она хотела, чтобы пара вернулась в семью.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: