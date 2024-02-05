Принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Чарльзом в последнюю минуту: что ей помешало это сделать

Королевский биограф Ингрид Сьюард в своей новой книге "Моя мать и я" рассказывает о подготовке к свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году.

В отрывке из новой книги опубликованной в эти выходные в Daily Mail, сообщается, что примерно за месяц до королевской свадьбы, Диана посетила вечеринку по случаю 21-го дня рождения принца Эндрю (младшего брата Чарльза). На вечеринке выступал Элтон Джон. Весь вечер Диана мечтала о том, чтобы потанцевать со своим будущим мужем, но он весь вечер провел в рабочем кабинете и не вышел с ней на танцпол. Будущая принцесса очень расстроилась.

Свадьба Чарльза и Дианы / Фото: Associated Press

"Диана была в отчаянии. Ее жених отсутствовал в Америке большую часть предыдущей недели, но у него явно не было желания танцевать с ней", - написано в отрывке. "Чувствуя себя эмоционально истощенной, она отчаянно бросилась танцевать с одним мужчиной за другим — и, наконец, просто танцевала одна", - пишет автор книги "Моя мать и я", которая рассказывает историю короля Чарльза и его матери, покойной королевы Елизаветы II.

Чарльз и Диана с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Associated Press

Также в отрывке рассказывается, что утром после вечеринки Диана отправилась в дом своего отца в Нортгемптоншире. Она была расстроена и зла и не собиралась возвращаться обратно во дворец.

"Но, когда она объяснила свое решение своему отцу, графу Спенсеру, он был потрясен. Успокоив ее, он отметил, что было бы грубой невежливостью разорвать ее помолвку с будущим королем так близко к свадьбе".

Свадьба Чарльза и Дианы / Фото: Associated Press

Таким образом именно отец принцессы Дианы, граф Спенсер, помог убедить ее, что ей не следует отменять свадьбу с тогдашним принцем Чарльзом, ведь она выходит замуж за человека, которого любит.

Жаль, что Чарльз на тот момент не испытывал тех же чувств к Диане Спенсер. Их свадьба все таки состоялась 29 июля 1981 года и первые пять лет они даже счастливо прожили в браке. Семья в которой родилось двое сыновей (принцы Уильям и Гарри) распалась намного раньше, чем был оформлен официальный развод в 1996 году.

Свадьба Чарльза и Дианы / Фото: Associated Press

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