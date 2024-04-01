Принцесса Диана и ее первое впечатление от принца Чарльза: каким оно было

Принцесса Диана в книге Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст", подробно описала знакомство с принцем Уэльским Чарльзом. Тогда она даже не думала, что однажды станет его женой.

Изначально с принцем Чарльзом дружила старшая сестра Дианы – леди Сара Спенсер. Она была настолько настойчивой, что принц Уэльский даже побаивался ее. Вот что рассказывала Диана о первой встрече с наследником трона.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Associated Press

"Я знала ее (королеву) еще с детства, поэтому для меня это не было чем-то необычным. На Эндрю и Эдварда я не обращала внимания. Я постоянно думала: "Посмотрите, какая у них жизнь, просто ужасная". А еще помню, как он, мой муж, приехал однажды в Элторп и первое, что меня поразило, было: "Боже, какой грустный мужчина". Он приехал со своим лабрадором Гарви. Моя сестра постоянно вращалась возле него, и я поймала себя на мысли: "Господи, он, наверное, действительно это ненавидит". Я держалась в стороне. Помню, что леди из меня была совершенно никакая — толстенькая, неуклюжая, без капли макияжа. Но я веселилась от души, и это привлекло его внимание", - говорила Диана.

В тот день Диана Спенсер впервые танцевала с Чарльзом.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

"Он подошел ко мне после ужина, мы потанцевали и спросил: "Покажешь мне галерею?". И я собиралась показать ему галерею, как подошла моя сестра Сара и приказала мне убираться, а я ответила: "По крайней мере позволь мне подсказать тебе, где в галерее включатели, потому что ты не узнаешь, где их искать", — и исчезла из виду", - вспоминала Диана.

Для принцессы было удивительным то, что Чарльз, которому было около 30 лет, вообще обратил на нее свое внимание.

"Он был просто очаровательным, и когда на следующий день я оказалась рядом, а он обратил на меня внимание, я была ошеломлена. "Почему кто-нибудь такой, как он, заинтересовался бы мной?", и это была заинтересованность. Так продолжалось около двух лет", - вспоминала принцесса.

В ноябре 1978 года Диану Спенсер пригласили на празднование 30-летнего юбилея принца Уэльского. "Я очень хорошо провела время на танцах – было волшебно. Меня совсем не пугало окружение (Букингемский дворец). Тогда я подумала: какое удивительное место", - говорила Диана.

А буквально через несколько лет принцесса уже ненавидела это место. Напомним, ранее мы рассказывал из-за чего Диана больше всего нервничала на свадьбе с Чарльзом.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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