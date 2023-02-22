Принцесса Диана их тоже любила: стильные выходы Меган Маркл в джинсах

Меган Маркл нечасто носит джинсы. Но несколько ее луков в дениме нам удалось найти.

Мы знаем, что покойная свекровь Меган Маркл – принцесса Диана – тоже любила джинсы. Хотя носила их редко. В обычной же жизни принцесса Уэльская часто выбирала одежду намного проще и ничем не отличалась от девушек того времени.

Меган в обычной жизни, наверное, тоже носит джинсы. Но иногда появляется в них и во время публичных выходов.

В джинсах герцогиня Сассекская приезжала на соревнования по легкой атлетике во время второго дня Invictus Games The Hague 2020 в Гааге. Тогда на ней были синие джинсы-скинни, которые Меган сочетала с белым коротким пальто с поясом на талии и горчичными замшевыми лодочками на каблуках.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

На этих же играх герцогиня появилась в укороченных и подвернутых светло-голубых джинсах, которые сочетала с коротким черным жакетом из твида с круглой горловиной, а обута была в балетки.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Invictus Games для Меган - это вообще история про выходы в джинсах. Еще в 2017 году, когда Мег и Гарри только объявили о своих отношениях, актриса сопровождала принца на играх в Торонто. Тогда Меган сочетала светлые джинсы-скинни с белой рубашкой и большой коричневой сумкой-шоппером.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также в джинсах герцогиня Сассекская приезжала в техасскую школу в Увалде, где накануне произошла стрельба и погибло 19 учеников. Тогда Меган была одета в синие джинсы, футболку и бейсболку, а обута - в белые кроссовки Adidas Stan Smith. Она возложила букет белых роз во время своего скромного визита.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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