Принцесса Диана ненавидела проводить Рождество в Сандрингеме: в чем была причина

Биограф принцессы Уэльской Дианы – Эндрю Мортон – в ее биографической книге "Диана. Настоящая история из ее уст", рассказал, что она не любила проводить Рождество в поместье Сандрингем в Норфолке.

Презрение Дианы к рождественским праздникам в королевской семье началось еще в 1981 году, когда она только вышла замуж за принца Чарльза. По словам ее биографа, Диана "ненавидела" проводить Рождество в Сандрингеме вместе с королевской семьей.

Первое Рождество в Сандрингеме принцесса Уэльская провела в 1981 году, когда уже была беременна первенцем – принцем Уильямом. Несмотря на то, что она страдала от утренней тошноты, Диана все равно находила время "покупать своим новым членам семьи продуманные и дорогие подарки", пишет журнал People со ссылкой на Vanity Fair.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1985 год / Фото: Getty Images

Однажды с принцессой произошел конфуз, когда в преддверии Рождества семья собралась за праздничным столом, чтобы открыть подарки, и она увидела, что все члены семьи дарят друг другу какие-то простые безделушки, а Диана приготовила для всех дорогие подарки, к примеру, как кашемировый свитер для принцессы Анны, а взамен получила держатель для туалетной бумаги.

Принцесса Диана и члены королевской семьи, 1993 год / Фото: Getty Images

"Это было очень напряженно", — сказала принцесса Диана Мортону. "Я знаю, что я дарила, но не помню, чтобы я была получателем. Разве это не ужасно? Я покупаю все подарки, а Чарльз подписывает открытки. Это было ужасно и так разочаровывающе. Никакого шумного поведения, много напряжения, глупого поведения, глупых шуток, которые посторонние сочли бы странными, но те, кто внутри, поняли. Я, конечно, была аутсайдером", — рассказывала Диана своему биографу.

К тому же Диана говорила, что в Сандрингеме было ужасно холодно. И ей не нравилось подолгу сидеть за столом с королевской семьей, а потом смотреть рождественское послание королевы Елизаветы II по телевизору.

Сандрингемский дворец / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях Виндзоров на Рождество, среди которых есть и застолье в Сандрингеме.

Читайте также: