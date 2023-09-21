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Принцесса Диана обожала блюдо, которое терпеть не может королева Камилла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Принцесса Диана обожала блюдо, которое терпеть не может королева Камилла

Принцесса Диана и королева Камилла / Фото: Getty Images

Королевский шеф-повар рассказал, какое блюдо принцесса Диана любила есть три раза в неделю.

Принцесса Уэльская, как мы уже знаем, отдавала предпочтение простой еде. Нам известно, что ела на завтрак первая супруга принца Чарльза. А также Даррен Макгрейди поделился, что же предпочитала Ее Высочество на обед или ужин.

"Фаршированный сладкий перец был одним из ее любимых блюд. Она предпочитала его два или три раза в неделю", - вспоминает бывший сотрудник королевского дворца.

Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images
Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Также сообщается, что принцесса Диана предпочитала вегетарианские блюда мясным, поэтому ей идеально подходили фаршированные болгарские перцы, а также фаршированные баклажаны, пишет express.

Все блюда принцессы содержали очень мало жиров — "конечно, никакого масла, сливок или чего-то в этом роде", — но немного чеснока было бы вполне допустимо. Однако есть члены королевской семьи, которые терпеть не могут чеснок. Это королева Камилла – вторая жена короля Чарльза III.

Королева Камилла / © Getty Images
Королева Камилла / Фото: Getty Images

Что интересно Камилла как раз наоборот ненавидит перец и никогда его не ест.

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Дата публикации
Просмотры
1293
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