Принцесса Диана оказалась права: ее пророчество в отношении королевы Камиллы сбылось

Диана не была в браке счастливой, хотя официально они с Чарльзом были мужем и женой 15 лет (с 1981 по 1996 год). Принцесса Уэльская знала, что Чарльз крутит роман с Камиллой Паркер-Боулз и публично говорила об этом в программе "Панорама", когда дала интервью Мартину Баширу в 1995 году.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Будучи принцессой Уэльской Диана предсказала и то, что союз ее мужа Чарльза и Камиллы (ныне королевы Камиллы и короля Чарльза) будет очень крепким. Диана и Чарльз официально расстались в 1992 году и принцесса знала, что всю их жизнь ее муж любил другую женщину, и ничего не могла с этим поделать.

Камилла Паркер-Боулз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

После трагической смерти Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году, принц Чарльз еще восемь лет ждал, прежде, чем жениться на Камилле. Их свадьба состоялась 9 апреля 2005 года.

Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Когда в феврале 2024 года стало известно, что у короля Чарльза рак, его вторая супруга Камилла стала для него опорой и поддержкой. А недавно сын Камиллы – Том Паркер-Боулз рассказал, о самочувствии его матери на фоне лечения рака короля Чарльза.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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