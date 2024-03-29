Принцесса Диана ошеломила своим заявлением Камиллу: опубликован первый разговор жен Чарльза

В биографии принцессы Уэльской, которую написал Эндрю Мортон "Диана. Настоящая история из ее уст" первая жена Чарльза рассказывала о том, каким был ее первый серьезный разговор с Камиллой Паркер-Боулз.

В тот вечер принцесса Уэльская решила присоединится к своему мужу и отправится на вечеринку по случаю 40-летия сестры Камиллы.

"Никто не ожидал, что я там появляюсь, но голос внутри меня сказал: "К чертям их". Так что я задумала сделать что-то неожиданное. Я решила, что больше не буду целовать Камиллу, здороваясь с ней, а вместо этого просто пожму ей руку. Это был мой серьезный шаг. Я чувствовала себя ужасно храброй и уверенной, сегодня Диана нанесет удар", - вспоминала в своих рассказах автору принцесса Диана тот день.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

На то вечеринке было не многолюдно, всего около 40 гостей. Диана действительно поприветствовала Камиллу лишь рукопожатием. После ужина, как вспоминала принцесса, она обратила внимание на то, что ни Чарльза, ни Камиллы рядом нет. И решила отправится на их поиски.

"Я знала, с чем мне придется столкнуться. Некоторые пытались помешать мне спуститься вниз. "Ох, Диана, не иди". "Я просто хочу найти своего мужа, я бы хотела его увидеть". Я была наверху около полутора часов, поэтому, очевидно, мне стоило спуститься и найти его. И вот я спускаюсь и встречаю там невероятно радостную троицу – Камилла, Чарльз и еще один человек весело разговаривают. Так что я подумала: "Да, настало твое время" — и присоединилась к разговору, словно все мы лучшие друзья", - рассказывала Диана.

Именно в этой комнате состоялся первый серьезный разговор между Дианой и Камиллой, женой и любовницей на тот момент будущего короля Англии. Когда все уже собирались подняться наверх, Диана попросила Камиллу остаться для разговора.

Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Камилла, я бы хотела поговорить с тобой, если это возможно", она же смутилась и опустила голову. Я обратилась к мужчинам со словами: "Ладно, ребята, я только быстренько поговорю с Камиллой" и добавила: "Я буду через минутку". Я предложила Камилле: "Может, присядем?". Мы сели и, хотя ее присутствие наводило на меня страх, все-таки я сказала: "Камилла, я просто хочу, чтобы ты понимала — я знаю, что происходит". Она сказала: "Я не знаю, о чем ты!". А я сказала: "Я знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и просто хочу, чтобы ты это знала". Она ответила: "Ох, какие здесь тайны, мы просто близкие друзья". Я сказала: "Я знаю, что слишком близкие". Я оказалась не столь сильной, как мне хотелось бы, но по крайней мере я завела об этом разговор", - вспоминала принцесса.

Неизвестно, были ли на тот момент отношениях между Чарльзом и Камиллой, но очевидным было одно, Диана очень страдала от того, что они общаются.

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