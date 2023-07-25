Принцесса Диана оставила в наследство принцу Гарри одну из самых трогательных вещей

Принцесса Диана за три года до своей смерти составила завещание, в котором один из пунктов особенно удивляет. Он касается ее младшего сына принца Гарри.

Первоначальный документ был подписан Дианой 1 июня 1993 года, а в 1996 году в него были внесены некоторые поправки. Ее Высочество указала, что в случае ее смерти хочет, чтобы все ее имущество было поделено между ее двумя сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Также наследство в размере 50 000 фунтов стерлингов было передано ее дворецкому Полу Барреллу, пишет express.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Диана пожелала, чтобы ее сыновья смогли получить наследство по исполнению им по 25 лет. А позже возраст был изменен до 30. Среди личных и особенных предметов принцесса захотела, чтобы ее культовое свадебное платье, в котором она выходила замуж за принца Чарльза в 1981 году, было передано принцу Гарри. А принц Уильям получил помолвочное кольцо с сапфиром, которое подарил своей будущей жене Кейт Миддлтон в день их помолвки.

До 2014 года, когда Гарри исполнилось 30, ответственным за платье был брат Дианы – Чарльз Спенсер. Этот наряд неоднократно выставлялся на выставках в Лондоне и даже Нью-Йорке.

Свадьба Дианы Спенсер и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Дизайнер Элизабет Эмануэль, работавшая с принцессой Дианой несколько лет, а также создавшая ее знаменитое свадебное платье, в 2014 году сказала:

"Это платье оправдало себя. Оно объездило весь мир много-много раз. Я думаю, что его видели больше людей за границей, чем британцы. Что необычно, так это то, что спустя столько лет люди все еще говорят о нем".

Как принц Гарри распорядился платьем Дианы, остается загадкой.

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