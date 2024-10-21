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Принцесса Диана предрекла будущее Камиллы, но ошиблась насчет короля Чарльза

Принцесса Диана предрекла будущее Камиллы, но ошиблась насчет короля Чарльза

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Первая жена принца Уэльского не была уверенна в том, что из Чарльза получится хороший монарх.

Чарльз и Диана состояли в браке 15 лет, но он был не очень счастливым. В 1995 году принцесса Диана дала сенсационное интервью Мартину Баширу, в программе "Панорама", в котором она рассказала о будущем принца Чарльза как короля. Но тогдашние ее предсказания оказались неверными.

Принцесса Диана и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда
Принцесса Диана и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда "Взгляд на убийство" в 1985 году / Фото: Getty Images

В том интервью принцесса Уэльская также выразила сомнение в пригодности своего мужа для королевской власти, пишет mirror. Когда журналист спросил о ее неопределенном будущем:

"Как вы думаете, вы когда-нибудь станете королевой?", она улыбнулась и ответила: "Нет, я не думаю, нет… Я хотела бы быть королевой сердец людей, в сердцах людей, но я не вижу себя королевой этой страны. Я не думаю, что многие захотят, чтобы я была королевой".

Затем Диану спросили о более определенном будущем Чарльза. "Как вы думаете, он хотел бы стать королем ?" И она выразила свои сомнения.

Принцесса Диана и Мартин Башир, интервью
Принцесса Диана и Мартин Башир, интервью "Панораме", 1995 год / Фото: Getty Images

"Мы всегда конфликтовали по этому поводу, когда обсуждали это с ним, и я понимала этот конфликт, потому что это очень требовательная роль — быть принцем Уэльским, но это не менее требовательная роль — быть королем", — сказала она. "И быть принцем Уэльским дает больше свободы, а быть королем было бы немного более удушающим. И поскольку я знаю этого человека, я бы подумала, что высшая должность, как я ее называю, наложит на него огромные ограничения, и я не знаю, сможет ли он к этому приспособиться".

Но, как вы уже знаете, спустя 27 лет после этого интервью Чарльз все же стал королем, после смерти его матери королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. А Камилла, его вторая жена, оказывает ему невероятную поддержку и опору в этой роли.

Принцесса Диана и королева Камилла / © Getty Images
Принцесса Диана и королева Камилла / Фото: Getty Images

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