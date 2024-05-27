Принцесса Диана предсказала будущее королевы Камиллы: что сказала первая жена Чарльза

Первая жена короля Чарльза III (а тогда он был наследником трона принцем Уэльским) предсказала, что союз ее мужа и Камиллы Паркер-Боулз будет очень крепким.

Принцесса Диана была в браке с принцем Чарльзом с 1981 по 1996 год, хотя расстались они в 1992-м. Она знала, что всю их жизнь ее муж любил другую женщину, и ничего не могла с этим поделать.

Однажды принцесса Уэльская сделала душераздирающее предсказание о Камилле, которое сбылось через много лет, вспоминает королевский эксперт Дженни Бонд.

Принцесса Диана и королева Камилла / Фото: Getty Images

Она много лет освещала в прессе жизнь королевской семьи и рассказала об одном разговоре, который у нее был с Дианой в Кенсингтонском дворце перед печально известным интервью принцессы программе "Панорама" с Мартином Баширом в 1995 году, пишет express.co.uk.

"Для Камиллы это действительно было самое невероятное путешествие, но, по сути, это простая история любви между двумя людьми, попавшими в очень сложную ситуацию. Я часто вспоминаю тот день, когда я сидела с Дианой в ее гостиной, и она сказала мне, что признает, что Камилла всегда была и всегда будет любовью всей жизни Чарльза. Она сказала, что понимает, что любой брак, который мог бы заключить Чарльз, не был бы таким крепким, как его отношения с Камиллой", - сказала эксперт.

Тогда принцесса Уэльская описала свою главную "соперницу", как "верную, сдержанную и заслуживающую той или иной формы признания". "Я думаю, что все эти годы слова Дианы оказались абсолютно точными", - говорит корреспондент.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Именно Камилла оказалась для короля Чарльза опорой и поддержкой в самый сложный период его жизни, когда он проходит лечение от рака.

Напомним, в год платинового юбилея правления мать Чарльза - королева Елизавета II – публично изъявила желание, чтобы после ее смерти и восшествия на престол ее сына Камилла получила титул королевы-консорта.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: