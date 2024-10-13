Принцесса Диана предсказала будущее своего сына Уильяма: что она сказала

Королевский эксперт Дженни Бонд вспоминает, что Диана, принцесса Уэльская, сказала ей о будущем принца Уильяма во время серии встреч в Кенсингтонском дворце.

Принцессу Диану любили во всем мире за то, как она модернизировала подход королевской семьи к официальным мероприятиям, а также за ее усилия по дестигматизации глобальных чрезвычайных ситуаций, таких как наземные мины и ВИЧ/СПИД. Эта цель модернизации фирмы — то, что принц Уэльский унаследовал от своей покойной матери и, очевидно, испытывает к ней большую страсть.

Принцесса Диана, принц Чарльз и маленький принц Уильям / Фото: Getty Images

Бывший королевский корреспондент BBC Дженни Бонд знает, что твердая позиция принца Уильяма пришлась бы по душе Диане, поскольку на протяжении всей ее карьеры она имела честь знать принцессу лично во время частных встреч, пишет журнал Ok!

"Диана осыпала Уильяма объятиями и поцелуями, как и Гарри, но Уильяму пришлось вынести на себе основную тяжесть некоторых эмоциональных потребностей Дианы. Когда ее брак рушился, она обращалась за поддержкой к Уильяму, а он, как известно, передавал ей салфетки и записку под дверь ванной, пытаясь утешить ее, когда она плакала", - вспоминает госпожа Бонд.

Принцесса Диана, принц Чарльз и маленький принц Уильям / Фото: Getty Images

"Уильям, вероятно, знал о супружеских проблемах больше, чем любой подросток должен был знать. И, конечно же, состояние королевского брака всегда было в заголовках газет. Диана была довольно нестабильным человеком, и хотя она пыталась защитить обоих мальчиков от ссор и обид с Чарльзом, она также обращалась за поддержкой к Уильяму", - вспоминает корреспондент.

"Я помню, как разговаривала с принцессой во время поездки в Японию. Биография Чарльза, написанная Джонатаном Димблби, только что была опубликована. Она сказала мне, что заголовки, которые она породила, были невероятно обидны для Уильяма и Гарри, и она не хотела, чтобы они увидели эту книгу".

Принцесса Диана и принц Уильям / Фото: Getty Images

Также принцесса Уэльская рассказывала Дженни о будущем, которое ждало ее старшего сына, и почему она чувствовала, что стране "повезло" с ним.

"Она также сказала мне, что Уильям чувствовал бремя своей судьбы. В отличие от других молодых людей, у него никогда не будет свободы выбора работы или направления своей жизни. Он был рожден, чтобы стать королем, и это, конечно, отличало его от всех остальных мальчиков и девочек, даже от его брата. Но Диана очень верила в Уильяма и сказала мне, что, по ее мнению, страна поймет, что нам "очень повезло иметь такого человека, как Уильям", и я думаю, что ее слова звучат правдиво и сегодня".

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, какое пророчество принцессы Дианы о королеве Камилле сбылось.

Читайте также: