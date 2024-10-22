Принцесса Диана придумала секретное имя для Чарльза, чтобы сохранить их отношения в тайне: каким оно было

Леди Диана Спенсер использовала секретное прозвище для Чарльза, чтобы сохранить их отношения в тайне от публики в самом начале, когда еще никто не знал о них.

Их роман начался в 80-х и после нескольких свиданий принц Уэльский сделал Диане Спенсер предложение. В июле 1981 года пара сыграла свадьбу.

Принцесса Диана и принц Чарльз, 1981 год / Фото: Getty Images

В те годы на заре их отношений Диана, которая жила в квартире в Западном Лондоне с подругами, придумала хитрую тактику, чтобы скрыть личность мужчины, с которым она встречалась, до того, как их отношения стали официальными, пишет ok!. Диана отвечала, что встречается с мужчиной по имени "Чарльз Ренфрю", когда ее спрашивали, состоит ли она в отношениях. Фамилия происходит от титула барона Ренфрю, который является одним из многих титулов, дарованных принцу Уэльскому королевой Елизаветой II.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки, 24 февраля 1981 года / Фото: Associated Press

Но долго хранить в тайне свой роман принцесса Диана не смогла. Как только папарацци и пресса узнали, что у нее роман с наследником британского престола, ее жизнь перестала быть прежней. За ней охотились, ее преследовали папарацци, а полицейская охрана у будущей принцессы появилась лишь после свадьбы.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день свадьбы, 29 июля 1981 год / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, как принцесса Диана предрекла будущее Камиллы, но ошиблась насчет короля Чарльза.

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