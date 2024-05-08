Принцесса Елизавета переезжает из Бельгии на два года: дворец поделился подробностями

22-летняя дочь королевы Матильды и короля Филиппа пройдет двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне, сообщил королевский дворец Бельгии.

Принцесса Елизавета с отцом королем Филиппом / Фото: Getty Images

Принцесса продолжит изучать политику. В настоящее время она получает степень бакалавра истории и политики в Линкольн-колледже Оксфордского университета в Великобритании. А в мае 2020 года Елизавета получила диплом международного бакалавриата в Атлантическом колледже UWC, а затем прошла годичную военную подготовку.

Елизавета не единственная королевская особа, решившая учиться в Гарварде. Этот престижный ВУЗ заканчивал король Дании Фредерик X, который учился там год, и императрица Японии Масако, получившая там степень бакалавра экономики.

Принцесса Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы вам рассказывали, где учились и как выглядели Кейт, Уильям, король Чарльз и Елизавета II в юности.

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