Принцесса Елизавета уезжает учиться: стало известно, куда поступила будущая королева Бельгии

Европейские принцессы разъезжаются по разным странам на учебу.
На днях мы показывали трогательные кадры из аэропорта в Мадриде, где король Филипп VI и королева Летиция провожали свою дочь Леонор в колледж в Уэльсе.
Также нидерландские монархи делились снимками и показывали фото их 16-летней дочери Алексии, которая будет учиться в том же колледже, что и испанская принцесса Леонор.
Теперь стало известно, что бельгийская принцесса Елизавета, наследница трона, в октябре отправится на учебу в Оксфордский университет.
Король Филипп и королева Матильда с гордостью поделились снимком взрослой дочери в Instagram и сообщили новость. Сообщается, что принцесса сдала вступительные экзамены на трехлетний курс истории и политики. На фото, которым поделились на странице королевской семьи, наследница запечатлена на фоне их дома в Брюсселе.
Принцесса Елизавета не новичок в Великобритании: в мае 2020 года она получила степень международного бакалавра в колледже UWC Atlantic College в Уэльсе, том же, где будут учиться испанская и нидерландская принцессы. После окончания средней школы она провела год в Королевской военной академии Бельгии в Брюсселе, где изучала социальные и военные науки.
В заявлении королевского двора говорится, что принцесса будет регулярно возвращаться в Бельгию и будет участвовать в общественной жизни Бельгии сама или вместе с членами своей семьи.
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