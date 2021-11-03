Принцесса Евгения была тронута речью королевы Елизаветы II

На днях королева Елизавета II выступила в видеообращении с речью к делегатам саммита COP26 в Глазго.

Речь монарха мы уже детальнее разбирали вот в этом материале. Внучка королевы – принцесса Евгения Йоркская похвалила бабушку и других членов королевской семьи за повышение осведомленности об изменении климата на саммите COP26 в Глазго.

31- летняя принцесса Евгения опубликовала в Instagram-историях пост и продемонстрировала свою поддержку Елизавете II, в том числе и своим трогательным посланием.

Королева Елизавета II / Instagram принцессы Евгении

"Блестящее начало Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021", - написала Евгения над роликом монарха, выступающей со своим виртуальным обращением на мероприятии в Глазго.

Затем Евгения поделилась видео из аккаунта Clarence House в Instagram, на котором ее дядя принц Чарльз произносит свою речь на церемонии открытия саммита COP26. В речи Чарльз сказал:

"Ваши Превосходительства, дамы и господа, многие из ваших стран, которых я знаю, уже ощущают разрушительное воздействие изменения климата в виде постоянно усиливающихся засух, наводнений, ураганов, циклонов и лесных пожаров, как и мы. Любой лидер, которому приходилось сталкиваться с такими опасными для жизни проблемами, знает, что цена бездействия намного превышает стоимость предотвращения. Поэтому я могу только призвать вас, как лиц, принимающих решения в мире, найти практические способы преодоления разногласий. Чтобы мы все вместе могли приступить к работе, чтобы спасти эту драгоценную планету и спасти угрожающее будущее нашей молодежи".

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