Принцесса Евгения была запечатлена с мужем Джеком после скандала с обнаженными моделями

Принцесса Евгения была запечатлена с мужем Джеком после скандала с обнаженными моделями

Принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк присоединились к королеве Елизавете II в Балморале, в Шотландии.

Вчера Ее Высочество принцессу вместе с мужем Джеком, который недавно попал в неприятный скандал с обнаженными моделями, и 6-месячным сыном Августом запечатлели репортеры по пути в Балморал. Видео было опубликовано в Твиттере Sky News.

Днем ранее в шотландское поместье прибыли родители Евгении – Сара Йоркская и принц Эндрю. На волне того, что американка Вирджиния Джуфре подала иск на принца Эндрю за сексуальные домогательства, внимание к членам семьи Йоркских сейчас максимально повышено. Сам принц ситуацию не комментирует. Ранее в интервью BBC в 2019 году, посвященном отношениям герцога с Джефри Эпштейном и обвинениям Джуфре, принц сказал: "Я не помню, чтобы когда-либо встречал эту женщину, вообще ничего. Этого просто никогда не было", - пишет People.

Princess Eugenie, the younger daughter of the Duke and Duchess of York, arrived at Balmoral alongside husband Jack Brooksbank.



Get more on this story: https://t.co/rv5rqsHqNr pic.twitter.com/jHyo8370qw — Sky News (@SkyNews) August 11, 2021

Пока не сообщается, приедет ли в Балморал беременная принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо. А вот чету Кембриджей с тремя детьми там ожидают увидеть.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Associated Press

Читайте также: Вместе с принцем Филиппом и детьми: королева Елизавета II поделилась архивным фото из Балморала

Стильные выходы принцессы Евгении (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку