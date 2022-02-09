Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк празднуют первый день рождения сына

Сегодня не только грустная памятная дата в британской королевской семьи, а именно 20-летняя годовщина со дня смерти принцессы Маргарет.
Это и радостный день для принцессы Йоркской Евгении. Ведь именно 9 февраля 2021 года она родила на свет первенца – сына Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. Ребенок появился на свет в 08:55 утра, в больнице Портленда, там же, где Евгения и сама в 1990 году родилась. Супруг принцессы Джек Бруксбэнк присутствовал на родах.
К сожалению, королевская пара не представила сегодня новое фото своего подросшего сына. Но надеемся, они сделают это завтра.
Для бабушки принцессы - королевы Елизавета II, которая 6 февраля отметила 70-летие своего царствования - ребенок Евгении и Джека стал девятым правнуком.
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