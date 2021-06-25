Принцесса Евгения и ее муж Джек были замечены на светской тусовке

Принцесса Евгения и ее муж Джек были замечены на светской тусовке

Молодые родители сейчас редко выходят в свет.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк в феврале 2021 года стали родителями. У пары родился сын Август.

Понемногу Евгения возвращается к обычной жизни и уже может оставить сына на несколько часов няне, чтобы посетить какое-то мероприятие. Так 22 июня супруги присутствовали на эксклюзивном ужине, устроенном Поппи Джейми в честь выхода ее первой книги "Happy Not Perfect" в Isabel в Лондоне.

31-летняя Евгения была одета в длинное черное платье с бахромой внизу, босоножки на каблуках и плащ с зеленым оттенком. Ее волосы были уложены в аккуратную прическу, а на лице был легкий макияж.

Джек надел серые джинсы, рубашку, синий джемпер и пиджак. Они оба излучали счастье и улыбались перед камерами фотографов.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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Напомним, сейчас ждет своего первенца старшая сестра Евгении – принцесса Беатрис. Говорят, принцесса Йоркская уверенна, что у нее будет девочка, и сильно расстроилась из-за того, что Гарри и Меган украли имя "Лили" для своей дочери. Беатрис с детства мечтала назвать дочь именно Лилибет в честь любимой бабушки королевы Елизаветы II.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Associated Press

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Стильные выходы принцессы Евгении (12 фото)

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