Принцесса Евгения не хочет исполнять королевские обязанности: эксперт объяснил, в чем причина

Принцесса Йоркская не является старшим членом королевской семьи, но иногда появляется на всеобщих с членами семьи мероприятиях.

По словам бывшего дворецкого короля Чарльза, принцесса Евгения вполне компетентна для того, чтобы брать на себя больше королевских обязанностей, но не будет этого делать из-за большой рабочей нагрузки. Принцесса желает быть больше сосредоточена на своей семье, она воспитывает двоих маленьких сыновей – Августа и Эрнеста.

Принцесса Евгения с сыном Августом / Фото: Getty Images

Господин Грант Харролд, проработавший на короля семь лет, считает, что принцесса Евгения, вероятно, осторожно подходит к исполнению королевских обязанностей, потому что это действительно занимает всю вашу жизнь.

"Я видел расписания, и вы не можете его менять. Евгения очень хочет сделать собственную карьеру, и это то, чем она очень увлечена - так что да, она, вероятно, не хочет брать на себя королевские обязанности", - говорит экс-сотрудник короля, цитирует его издание express.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Однако он так же говорит, что может наступить такой момент, когда Евгении придется начать роботу на корону, поскольку сразу несколько старших членов семьи (король Чарльз и принцесса Уэльская Кэтрин) сейчас лечатся от рака и не известно, когда смогут в полной мере вернуться к исполнению своих обязанностей.

Напомним, на днях принцесса поделилась фото своего младшего сына Эрнеста. Она опубликовала кадр в день своего 34-летия.

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