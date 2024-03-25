Принцесса Евгения не хочет исполнять королевские обязанности: эксперт объяснил, в чем причина

Принцесса Йоркская не является старшим членом королевской семьи, но иногда появляется на всеобщих с членами семьи мероприятиях.
По словам бывшего дворецкого короля Чарльза, принцесса Евгения вполне компетентна для того, чтобы брать на себя больше королевских обязанностей, но не будет этого делать из-за большой рабочей нагрузки. Принцесса желает быть больше сосредоточена на своей семье, она воспитывает двоих маленьких сыновей – Августа и Эрнеста.
Господин Грант Харролд, проработавший на короля семь лет, считает, что принцесса Евгения, вероятно, осторожно подходит к исполнению королевских обязанностей, потому что это действительно занимает всю вашу жизнь.
"Я видел расписания, и вы не можете его менять. Евгения очень хочет сделать собственную карьеру, и это то, чем она очень увлечена - так что да, она, вероятно, не хочет брать на себя королевские обязанности", - говорит экс-сотрудник короля, цитирует его издание express.
Однако он так же говорит, что может наступить такой момент, когда Евгении придется начать роботу на корону, поскольку сразу несколько старших членов семьи (король Чарльз и принцесса Уэльская Кэтрин) сейчас лечатся от рака и не известно, когда смогут в полной мере вернуться к исполнению своих обязанностей.
Напомним, на днях принцесса поделилась фото своего младшего сына Эрнеста. Она опубликовала кадр в день своего 34-летия.
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