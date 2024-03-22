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Принцесса Евгения неожиданно прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III

Принцесса Евгения неожиданно прокомментировала состояние здоровья короля Чарльза III

Принцесса Евгения / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения встретилась со школьниками в Челси и на этом мероприятии почитала детям книгу.

Встреча прошла в ознаменование запуска благотворительной организации Elephant Family "Охота за яйцами".

"Я так рада быть сегодня утром частью открытия @elephantfamily @clarencecourt Little Egg Hunt. Читаем лучшую книгу Элмера в школе Garden House. 

Прошло 10 лет со дня кончины Марка Шанда, основателя благотворительной организации, и это показалось мне идеальным способом вспомнить о нем. Каким невероятным провидцем он был, создав @elephantfamily и помог защитить этих прекрасных гигантов", - написала принцесса Йоркская в своем аккаунте в Instagram и поделилась фотографиями с мероприятия.

Она приехала в Челси в пальто цвета марсала от Hobbs, платье-миди с принтом пейсли от Claudie Pierlot и в высоких кожаных сапогах Penelope Chilvers. У принцессы были распущены волосы и легкий макияж на лице.

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Во время встречи репортер ITV спросил принцессу Евгению о состоянии здоровья короля Чарльза.

"Спасибо, что спросили. У него все хорошо". И добавила: "Он также был бы очень горд сегодня, потому что Elephant Family тоже очень близка его сердцу".

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, супруга короля, королева Камилла также прокомментировала его состояние здоровья во время недавнего визита в Северную Ирландию.

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