Принцесса Евгения опубликовала подборку трогательных кадров с сестрой Беатрис

Принцесса Евгения опубликовала в Instagram серию фотографий со своей старшей сестрой Беатрис, которой вчера, 8 августа, исполнилось 33 года.

Ее младшая сестра принцесса Евгения обрадовала королевских поклонников несколькими детскими фотографиями своей старшей сестры Беа. Она запостила короткий ролик в Instagram, где из снимков смонтировано видео сестер, в том числе там есть фотографии, где девочки еще совсем маленькие.

"С днем рождения, моя старшая сестра .. Беа, ты потрясающая, и мне нравится каждую минуту смотреть, какая ты храбрая и справедливая... ❤️ ... скоро ты станешь мамочкой", - написала Евгения.

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Напомним, уже осенью принцесса Беатрис родит первенца от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци. Он, кстати, тоже поздравил супругу публично, запостив милое совместное фото. Ребенок Беатрис станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II. Напомним, в июле 2021 года Беатрис и Эдоардо отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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