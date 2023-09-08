Принцесса Евгения опубликовала трогательное фото с бабушкой королевой Елизаветой II

Сегодня члены британской королевской семьи вспоминают королеву Елизавету II, ушедшую из жизни ровно год назад.

Одна из ее внучек – принцесса Йоркская Евгения – опубликовала у себя в Instagram фото с покойной бабушкой и написала в подписи теплые слова.

"Думаю о тебе сегодня. Очень скучаю по тебе, но помню, что это за жизнь служения, любви и преданности всем и твоей семье, которая тебя так сильно любила.

Вечно благодарна тебе. И всегда в моем сердце❤️❤️", - написал принцесса Евгения.

На фото Елизавета и Евгения запечатлены сидя на лавочке. Королева одета в зеленой рубашке, желтом кардигане, коричневой жилетке и зеленой юбке в клетку и обута в коричневые туфли. Евгения в черной футболке и узких джинсах и обута в светлые кеды.

Напомним, король Чарльз III сегодня почтил память королевы Елизаветы II трогательными словами, он опубликовал обращение, которое разместили в соцсетях королевской семьи.

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