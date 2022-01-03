Принцесса Евгения опубликовала трогательные семейные фото с сыном и мужем

Принцесса Йоркская Евгения поделилась в своем блоге в Instagram несколькими новыми и архивными фотографиями и поздравила всех с Новым годом.

На одно из фото запечатлен ее муж Джек Бруксбэнк с маленьким сыном Августом на руках. Также принцесса показала очень трогательный снимок с церемонии крещения их сына, на фото маленький Август запечатлен в крестильной рубашке на руках у Евгении.

"Всех с Новым годом...До свидания, 2021. Год, который благословил нас нашим мальчиком и принес нашей семье новые пополнения, но также и год, который забрал некоторых из наших самых больших и ярких огней. Навсегда в наших сердцах ♥", – написала принцесса Йоркская в подписи.

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Евгения имела в виду смерть супруга королевы Елизаветы II – принца Филиппа, а также смерть ее свекра и отца Джека Бруксбэнка – Джорджа Бруксбэнка.

Отметим, сейчас принцесса Евгении с мужем, сестрой Беатрис и ее семьей, а также с мамой Сарой Фергюсон отдыхают в швейцарском горнолыжном курорте Вербье.

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