Принцесса Евгения опубликовала забавные кадры, поздравив сестру Беатрис с днем рождения

Принцесса Евгения хоть и с опозданием, но опубликовала в Instagram пост-поздравление для своей старшей сестры Беатрис.

Вчера, 8 августа, принцессе Беатрис исполнилось 35 лет. Как она провела этот праздничный день – не сообщается, наверняка ее поздравил в личном порядке любимый муж Эдо, дочь Сиенна и другие родственники.

Ее младшая сестра принцесса Евгения опубликовала в Сети несколько кадров с Беатрис и написала в подписи: "С днем рождения моя старшая сестра, люблю тебя так сильно".

На снимке сестры запечатлены на берегу какого-то водоема. Они обе одеты в теплые куртки, шапки, а на Евгении даже шарф, а обуты в резиновые сапоги. Похоже, фото было сделано во время какого-то семейного отдыха принцесс.

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Также Беатрис поздравила ее мама Сара Йоркская. Она опубликовала в блоге архивный снимок с дочерью и написала: "С днем рождения, Беатрис. Ты всегда будешь моей девочкой".

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Напомним, вчера мы вспоминали, как изменился стиль принцессы Беатрис после свадьбы с Эдоардо Мапелли-Моцци. Он стал более изысканным.

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