Принцесса Евгения отменила церемонию крещения сына Августа: что случилось

Принцессе Евгении пришлось перенести церемонию крещения, запланированную на грядущую субботу.

Август Филипп Хоук Бруксбэнк – первенец принцессы Йоркской Евгении и Джека Бруксбэнка родился 21 февраля 2021 года. В субботу, 17 июля, 5-месячного малыша должны были крестить в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре, но сообщается, что церемония была отменена, поскольку один из гостей предположительно заболел COVID-19 и отправился на самоизоляцию, пишет Hello!.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном Августом / Getty Images

На церемонии должна была присутствовать королева Елизавета II, а также сестра Евгении – принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, которые, к слову, 17 июля отпраздную первую годовщину со дня своей свадьбы. Пара сейчас находится в ожидании первенца. Недавно принцесса впервые появилась на публичном мероприятии и показала, как подрос ее живот.

Принцесса Беатрис / Getty Images

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Когда же состоится церемония крещения ребенка, и кто станет крестными маленького Августа, пока что остается загадкой для публики. Ближайшими подругами Евгении являются певица Элли Голдинг и актриса и танцовщица Крессида Бонас, возможно, именно они станут крестными сына принцессы.

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