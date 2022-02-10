Принцесса Евгения поделилась новыми снимками сына Августа в честь его первого дня рождения

Вчера, 9 февраля, сыну принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка – Августу – исполнился один год.

По этому случаю Евгения и ее муж поделились в аккаунте в Instagram новыми снимками именинника и написали в подписи к снимкам:

"Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем рождения. Ты такая особенная душа, что украшаешь каждую комнату своей улыбкой и волнением. Мы очень гордимся тобой и любим тебя!" - написала Евгения.

На одном из снимков Август запечатлен у мамы на руках во время недавнего отдыха семьи на горнолыжном курорте. На мальчике комбинезон цвета хаки, а его родители также в лыжных костюмах. На другом фото Август запечатлен спиной к камере, снимок сделан во время каких-то развлекательных занятий, у него на спине приклеена наклейка с его именем.

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Август Филип Хоук Бруксбэнк занимает 13-е место в очереди на престол, родился 9 февраля 2021 года в больнице Портленда в Лондоне. Малыш был назван в честь своего прадеда, принца Филиппа, и двух его прадедов, преподобного Эдварда Хоука Бруксбэнка и принца Альберта, чьи имена включали имя Августа. Мальчик был крещен вместе со своим троюродным братом Лукасом Тиндоллом (младшим ребенком Майка и Зары Тиндолл) в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в ноябре 2021 года.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

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