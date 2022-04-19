Принцесса Евгения показала, как ее сын Август делает первые шаги

Принцесса Евгения в честь Пасхи поделилась со своими подписчиками новыми фотографиями со своим сыном Августом, которому в феврале исполнился один год.

Во публикации в Instagram Stories принцесса Евгения рассказала, что ее сын сделал свои первые шаги. Принцесса поделилась двумя снимками в сториз: на одном Август осторожно идет к дереву в поле нарциссов, а на другом — ее муж Джек Бруксбэнк выпускает маленького мальчика из рук, побуждая Августа идти к Евгении, которая ловит его с распростертыми объятиями.

Принцесса Евгения с сыном Августом / Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения была замечена в воскресенье на службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре, а значит, она вместе с мужем и сыном провела праздничные выходные вместе с бабушкой королевой Елизаветой II. Сама монарх, к сожалению, на службе не присутствовала.

Принцесса Евгения с сыном Августом / Instagram принцессы Евгении

Также в Виндзор приезжала сестра Евгении – принцесса Беатрис – с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и дочерью Сиенной и Кейт и Уильям Кембриджские вместе с тремя детьми. А еще Зара Тиндалл с семьей и ее брат Питер Филлипс с дочерьми.

Принцесса Евгения, Питер Филлипс с дочерьми / Associated Press

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