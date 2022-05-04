Принцесса Евгения показала секретные кадры из поездки в США к принцу Гарри

Принцесса Евгения показала секретные кадры из поездки в США к принцу Гарри

Принцесса Евгения в отличие от своей старшей сестры Беатрис ведет свою страницу в Instagram открыто. Вчера ее муж Джек Бруксбэнк отпраздновал 36-й день рождения. По этому поводу Евгения опубликовала их новые совместные снимки.

На фото принцесса и ее муж запечатлены во время своего путешествия в Калифорнию, где гостили у кузена принцессы – принца Гарри и его жены Меган.

32-летняя внучка королевы Елизаветы II поделилась несколькими селфи, на одном снимке они с Джеком запечатлены в самолете, а на другом – прогуливаются по парку.

"С днем ​​рождения тебя, мой Джек. Какое путешествие это было. Не могу дождаться еще столького", - подписала кадры принцесса.

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Напомним, в феврале принцесса Евгения и принц Гарри вместе посетили Суперкубок на стадионе SoFi в Инглвуде, который находится примерно в двух часах езды от дома Гарри и Меган в Монтесито. Принцесса Йоркская стала первым членом королевской семьи, посетившим Гарри и Меган в Калифорнии.

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