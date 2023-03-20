Принцесса Евгения показала трогательное фото с подросшим сыном Августом

Вчера в Британии праздновали День матери, и члены королевской семьи делились снимками со своими детьми и мамами.
Король Чарльз III и королева Камилла опубликовали в аккаунте в Instagram фото со своими мамами и растрогали подписчиков.
Принцесса Уэльская Кэтрин поделилась кадрами из фотосессии, где запечатлена с тремя детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой. Кадры сделал фотограф Мэтт Портеус, который часто снимает семью Уэльских.
Также фотографией с сыном Августом поделилась беременная принцесса Йоркская Евгения. На фото они запечатлены во время прогулки в деревне в морозный день. Кадр Евгения подписала:
"Мне нравится быть твоей мамой! С днем матери! ХХ".
Напомним, уже летом принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк станут родителями во второй раз. А 23 марта она отпразднует свой 33-й день рождения.
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