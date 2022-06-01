Принцесса Евгения посетила Музей Виктории и Альберта в преддверии переезда в Португалию

Принцесса Йоркская Евгения не выполняет официальные обязанности члена королевской семьи, но на этой неделе оказалась в центре внимания, поскольку присоединилась к мероприятию в честь празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Сегодня утром принцесса Евгения посетила Музей Виктории и Альберта, чтобы посмотреть выставку герба, посвященную юбилею королевы, и встретиться с Эдвардом Робертсом, победителем конкурса на лучший дизайн эмблемы.

На публике принцесса появилась в темно-синем платье от Whistles стоимостью 149 фунтов стерлингов в котором ранее уже выходила в свет в 2018 году. И дополнила наряд черными туфлями на каблуках с круглыми носами и ремешком вокруг щиколотки. Принцесса покрасила волосы в темный цвет и сделала дневной макияж. Выглядела Евгения прекрасно.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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Ранее журнала The Spectator была опубликована статья, в которой принцесса Йоркская отдала дань уважения своей любимой бабушке Елизавете II. Принцесса сказала, надеется, что ее годовалый сын Август вырастет и будет обладать терпением, спокойствием и добротой, как у королевы. При этом будет обладать умением посмеяться над собой.

Ее Величество в свои 96 лет, похоже, не утратила всех этих качеств.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Также стало известно, что принцесса Евгения, ее муж и годовалый сын Август планируют переезд в Португалию. Джек Бруксбэнк получил там работу и пара планирует жить на две страны – Великобританию и Португалию. Фрогмор-коттедж они уже освободили, сейчас в него заселятся Меган и Гарри, которые возвращаются в Британию на праздничные выходные, чтобы провести их с королевой.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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