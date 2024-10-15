Принцесса Евгения посвятила трогательный пост маме - Саре Йоркской

Сегодня Сара отмечает 65-летний юбилей и ее младшая дочь Евгения поздравила ее не только лично, но и публично, в соцсети.
Принцесса Евгения опубликовала милые кадры со своей мамой, показала снимок с ее внуком (похоже это Эрнест), а также другие архивные семейные кадры и написала:
"С днем рождения, моя прекрасная мамочка.
Я так горжусь тем, какая ты бабушка, мама и женщина.
Ты вдохновляешь меня, и наши бесконечные беседы приносят мне столько счастья и невероятной поддержки. @sarahferguson15".
Поклонники оставили в комментариях много приятных слов для Сары, написав, что она отличный пример для подражания.
(листайте фото вправо)
"Всегда красотка. С днем рождения и множество благословений".
"С днем рождения @sarahferguson15 - надеюсь, у тебя был самый замечательный день ".
"С днем рождения. Какой она замечательный пример для подражания", - пишет подписчики принцессы Евгении.
Напомним, ранее мы собрали для вас модные образы Сары Йоркской в гусарских жакетах.
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