Принцесса Евгения появилась в Париже с яркой помадой на губах и с сумкой за четыре тысячи долларов

Представительница британской королевской семьи - принцесса Евгения - решила окунуться в мир гламура и роскоши, поскольку посетила Неделю мужской моды в Париже.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

33-летняя принцесса сидела в первом ряду показа Dior осень-зима 2024-2025, который состоялся в Ecole Militaire 19 января. Мужа с ней Джека Бруксбэнка не было.

Оделась Евгения вся в черный цвет, но на ней был не бренд Dior, а она была с ног до головы одета в не менее люксовый бренд Fendi. В частности она сочетала платье-футляр ниже колен, классическое легкое пальто, а также туфли на каблуках и сумку модели Peekaboo с короткой ручкой, цена которой составляет 4 400 долларов.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Но вот что удивило в этом луке, так это макияж принцессы, поскольку она выбрала непривычный для себя оттенок помады - красный. Обычно Евгения предпочитает более сдержанные оттенки в макияжах, особенно на королевских мероприятиях.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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